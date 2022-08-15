Шмигаль розповів, чи вистачить ресурсів до кінця опалювального сезону

Шмигаль розповів, чи вистачить ресурсів до кінця опалювального сезону
Україні достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 24 січня, пише Слово і Діло.

«У нас достатньо ресурсів для продовження та завершення опалювального сезону у нормальному режимі. У газосховищах зберігається близько 11 млрд. кубів газу, а на складах – майже 1,2 млн. тонн вугілля», – сказав він.

Також прем'єр розповів, що стан енергосистеми України залишається складним, але контрольованим.

«Стан енергосистеми залишається складним, але контрольованим. Через останній масштабний ворожий обстріл ми втратили ще частину генерації електроенергії. Ситуація погіршується тим, що значна частина потужностей, що генерують, знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Серед них Запорізька АЕС, перетворена російськими терористами на потенційну загрозу для всього світу.

Тому повинні дотримуватися лімітів енергоспоживання та вдаватися до аварійних відключень у разі їх перевищення», – сказав Шмигаль.

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Теги: опалювальний сезон, Україна, війна
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