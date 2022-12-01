У луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної хвороби

У луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної хвороби
Школярі луцького ліцею №22 захворіли на ротавірусну інфекцію, яку зараз локалізували та ліквідували.

Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».

За даними Луцького районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області у даному навчальному закладі провели захід державного нагляду (контролю) у вигляді планової перевірки в 2021 році та комісійне обстеження у 2022 році щодо готовності до роботи у 2022-2023 навчальному році. Під час здійснення вищеназваних заходів порушень санітарного законодавства не було виявлено.

За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.

Завдяки своєчасному проведенню протиепідемічних заходів вдалося оперативно локалізувати вогнище та запобігти подальшому поширенню даного захворювання. Встановили також контактно-побутовий механізм передачі.

Навчальний заклад відновив свою роботу. Учні ліцею повернулися до очного навчання.

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Теги: ліцей, ротавірусна хвороба
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