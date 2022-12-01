У луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної хвороби
Сьогодні, 15:50
Школярі луцького ліцею №22 захворіли на ротавірусну інфекцію, яку зараз локалізували та ліквідували.
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За даними Луцького районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області у даному навчальному закладі провели захід державного нагляду (контролю) у вигляді планової перевірки в 2021 році та комісійне обстеження у 2022 році щодо готовності до роботи у 2022-2023 навчальному році. Під час здійснення вищеназваних заходів порушень санітарного законодавства не було виявлено.
За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.
Завдяки своєчасному проведенню протиепідемічних заходів вдалося оперативно локалізувати вогнище та запобігти подальшому поширенню даного захворювання. Встановили також контактно-побутовий механізм передачі.
Навчальний заклад відновив свою роботу. Учні ліцею повернулися до очного навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ».
За даними Луцького районного управління Держпродспоживслужби у Волинській області у даному навчальному закладі провели захід державного нагляду (контролю) у вигляді планової перевірки в 2021 році та комісійне обстеження у 2022 році щодо готовності до роботи у 2022-2023 навчальному році. Під час здійснення вищеназваних заходів порушень санітарного законодавства не було виявлено.
За результатами проведених молекулярно-генетичних досліджень методом ПЛР біоматеріалу від хворих виявили збудник ротавірусної інфекції.
Завдяки своєчасному проведенню протиепідемічних заходів вдалося оперативно локалізувати вогнище та запобігти подальшому поширенню даного захворювання. Встановили також контактно-побутовий механізм передачі.
Навчальний заклад відновив свою роботу. Учні ліцею повернулися до очного навчання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у канаві знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 16:33
Українцям за кордоном спростили оформлення документів
Сьогодні, 16:15
У луцькому ліцеї ліквідували спалах ротавірусної хвороби
Сьогодні, 15:50
У Луцьку п'яний водій врізався у Renault. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Медіа