Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Романом Середою

Роман Вікторович Середа. Завтра, 25 січня, відбудеться прощання із загиблим Героєм.



Про це Ігор Пальонка.



"Уродженець села Березовичі Володимирського району у юні роки мешкав у нашому місті, де закінчив тодішню ЗОШ №4. Після одруження 41-річний Роман проживав у м. Новогродівка, був люблячим чоловіком та батьком.



Завтра, 25 січня, о 10.00 проводжатимуть Героя в його останню дорогу живим коридором шани, який пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Луцькою.



"Об 11.00 чин похорону розпочнеться у рідному домі Романа в селі Березовичі. Відспівають полеглого Героя у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі. Щирі співчуття скорботній родині, побратимам та друзям захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!" - написав Ігор Пальонка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Додому з війни на вічний спочинок повертається воїн з Волині. Завтра, 25 січня, відбудеться прощання із загиблим Героєм.Про це повідомив міський голова Володимира"Уродженець села Березовичі Володимирського району у юні роки мешкав у нашому місті, де закінчив тодішню ЗОШ №4. Після одруження 41-річний Роман проживав у м. Новогродівка, був люблячим чоловіком та батьком. Загинув 19 січня під час виконання бойового завдання щодо відсічі збройної агресії Росії проти України у Луганській області", - йдеться в повідомленні.Завтра, 25 січня, о 10.00 проводжатимуть Героя в його останню дорогу живим коридором шани, який пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Луцькою."Об 11.00 чин похорону розпочнеться у рідному домі Романа в селі Березовичі. Відспівають полеглого Героя у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі. Щирі співчуття скорботній родині, побратимам та друзям захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!" - написав Ігор Пальонка.

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