Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Романом Середою

Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Романом Середою
Додому з війни на вічний спочинок повертається воїн з Волині Роман Вікторович Середа. Завтра, 25 січня, відбудеться прощання із загиблим Героєм.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Уродженець села Березовичі Володимирського району у юні роки мешкав у нашому місті, де закінчив тодішню ЗОШ №4. Після одруження 41-річний Роман проживав у м. Новогродівка, був люблячим чоловіком та батьком. Загинув 19 січня під час виконання бойового завдання щодо відсічі збройної агресії Росії проти України у Луганській області", - йдеться в повідомленні.

Завтра, 25 січня, о 10.00 проводжатимуть Героя в його останню дорогу живим коридором шани, який пролягатиме вулицями Шпитальною, Ковельською та Луцькою.
Завтра на Волині прощатимуться із загиблим Героєм Романом Середою

"Об 11.00 чин похорону розпочнеться у рідному домі Романа в селі Березовичі. Відспівають полеглого Героя у церкві Введення в храм Пресвятої Богородиці та поховають на місцевому кладовищі. Щирі співчуття скорботній родині, побратимам та друзям захисника. Вічна пам’ять та шана Герою!" - написав Ігор Пальонка.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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