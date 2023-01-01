Ввіз до України 46 тонн морожених креветок як гумдопомогу: волинські митники викрили недоброчесного перевізника

Ввіз до України 46 тонн морожених креветок як гумдопомогу: волинські митники викрили недоброчесного перевізника
На Волині викрили недоброчесного міжнародного перевізника, який у вересні минулого року двома рейсами через "Ягодин" ввіз до України 46 тонн морожених креветок.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Водії власноруч і під особистий підпис задекларували їх гуманітарною допомогою, вказавши отримувачем харківську благодійну організацію. Однак, як з'ясувалось під час ініційованої Департаментом боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби перевірки, у Харкові не знали, не очікували та не отримували на свою адресу цього вантажу.

Опитані волинськими митниками водії зізналися, що доставили ці креветки на склад у місті Київ. А чому внесли в декларацію неправдиві відомості щодо отримувача?, - пояснювати відмовились.

Згідно зі ст. 483 Митного кодексу України, подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, які містять неправдиві дані, тягне за собою конфіскацію предметів правопорушення та штраф у розмірі їх повної вартості. Відтак, щодо обох водіїв Волинською митницею порушені справи, які передадуть на розгляд суду.

На час перетину кордону вартість цих 46 тонн "морожених креветок" за курсом НБУ становила майже 10 млн грн.

Системна протидія недоброчесним перевізникам, які зловживають декларативним принципом та спрощеною системою визнання товару гуманітарною допомогою, триває.

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Теги: Волинська митниця
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