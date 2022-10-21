У загиблого Героя з Волині народився син: його і матусю побратими з 14 ОМБр зустріли з оркестром. ВІДЕО

Артема Філюка.



Про це



Побратими з 14 ОМБр імені князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями.



Малюк з’явився на світ 23 січня. Ім’я хлопчику встигнув обрати тато - назвали Максимом. Мама Олена та бабуся Наталія поряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото.



Артем Філюк родом зі Здолбунева Рівненської області, родина проживала в місті Володимир. Ще в 2019 році підписав контракт із ЗСУ.



У жовтні він приїхав у відпустку та одружився. Обіцяв дружині повернутися. А 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Харківської області Артем Філюк загинув. Йому було 27.



Вічна пам’ять Герою! А його новонародженому хлопчику бажаємо зростати під мирним небом!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У пологовому Нововолинської ЦМЛ народився син загиблого ГерояПро це інформують у НЦМЛ.Побратими з 14 ОМБр імені князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями.Малюк з’явився на світ 23 січня. Ім’я хлопчику встигнув обрати тато - назвали. Мамата бабусяпоряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото.Артем Філюк родом зі Здолбунева Рівненської області, родина проживала в місті Володимир. Ще в 2019 році підписав контракт із ЗСУ.У жовтні він приїхав у відпустку та одружився. Обіцяв дружині повернутися. А 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Харківської області Артем Філюк загинув. Йому було 27.Вічна пам’ять Герою! А його новонародженому хлопчику бажаємо зростати під мирним небом!

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