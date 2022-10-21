У загиблого Героя з Волині народився син: його і матусю побратими з 14 ОМБр зустріли з оркестром. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
У пологовому Нововолинської ЦМЛ народився син загиблого Героя Артема Філюка.
Про це інформують у НЦМЛ.
Побратими з 14 ОМБр імені князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями.
Малюк з’явився на світ 23 січня. Ім’я хлопчику встигнув обрати тато - назвали Максимом. Мама Олена та бабуся Наталія поряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото.
Артем Філюк родом зі Здолбунева Рівненської області, родина проживала в місті Володимир. Ще в 2019 році підписав контракт із ЗСУ.
У жовтні він приїхав у відпустку та одружився. Обіцяв дружині повернутися. А 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Харківської області Артем Філюк загинув. Йому було 27.
Вічна пам’ять Герою! А його новонародженому хлопчику бажаємо зростати під мирним небом!
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Про це інформують у НЦМЛ.
Побратими з 14 ОМБр імені князя Романа Великого зустріли немовля з мамою за військовими традиціями.
Малюк з’явився на світ 23 січня. Ім’я хлопчику встигнув обрати тато - назвали Максимом. Мама Олена та бабуся Наталія поряд, однак тата хлопчик зможе побачити лише на фото.
Артем Філюк родом зі Здолбунева Рівненської області, родина проживала в місті Володимир. Ще в 2019 році підписав контракт із ЗСУ.
У жовтні він приїхав у відпустку та одружився. Обіцяв дружині повернутися. А 12 листопада внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Берестове Харківської області Артем Філюк загинув. Йому було 27.
Вічна пам’ять Герою! А його новонародженому хлопчику бажаємо зростати під мирним небом!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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