На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик

На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик
В автомобільній катастрофі 27 січня 2023 року загинув Дубечненський сільський голова Анатолій Петрович Костючик.

Про це повідомили у соцмережі знайомі загиблого.

Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, автокатастрофа сталася сьогодні, 27 січня. Загиблий, керуючи автомобілем Daewoo, зіткнувся із вантажівкою.

Анатолій Петрович Костючик народився 13 травня 1960 року в с. Дубечне Старовижівського району. Закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Працював в місцевому КСП, в районних установах. Вперше обраний сільським головою Дубечненської сільської ради у 2010 році, далі його переобирали на чергових виборах в 2015 році та позачергових – в 2017-му.

У 2020 році Анатолій Костючик переміг на виборах голови Дубечненської ОТГ від партії «ЗА Майбутнє».

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого.


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Теги: Костючик, загинув, Дубчене, ДТП
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