На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик

Анатолій Петрович Костючик.



Про це повідомили у



Як стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел, автокатастрофа сталася сьогодні, 27 січня. Загиблий, керуючи автомобілем Daewoo, зіткнувся із вантажівкою.



Анатолій Петрович Костючик народився 13 травня 1960 року в с. Дубечне Старовижівського району. Закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.



Працював в місцевому КСП, в районних установах. Вперше обраний сільським головою Дубечненської сільської ради у 2010 році, далі його переобирали на чергових виборах в 2015 році та позачергових – в 2017-му.



У 2020 році Анатолій Костючик переміг на виборах голови Дубечненської ОТГ від партії «ЗА Майбутнє».



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює співчуття родині загиблого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В автомобільній катастрофі 27 січня 2023 року загинув Дубечненський сільський головаПро це повідомили у соцмережі знайомі загиблого.Як стало відомоз власних джерел, автокатастрофа сталася сьогодні, 27 січня. Загиблий, керуючи автомобілем Daewoo, зіткнувся із вантажівкою.Анатолій Петрович Костючик народився 13 травня 1960 року в с. Дубечне Старовижівського району. Закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.Працював в місцевому КСП, в районних установах. Вперше обраний сільським головою Дубечненської сільської ради у 2010 році, далі його переобирали на чергових виборах в 2015 році та позачергових – в 2017-му.У 2020 році Анатолій Костючик переміг на виборах голови Дубечненської ОТГ від партії «ЗА Майбутнє».

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