Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час
Сьогодні, 15:22
Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово окупованих територіях України.
Про це повідомляє Міністерство промисловості і торгівлі РФ, пише Українська правда.
"Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", – повідомляє російський Мінпромторг.
Відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.
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Про це повідомляє Міністерство промисловості і торгівлі РФ, пише Українська правда.
"Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", – повідомляє російський Мінпромторг.
Відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.
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Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час
Сьогодні, 15:22
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