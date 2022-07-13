Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час





Про це повідомляє Міністерство промисловості і торгівлі РФ, пише



"Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", – повідомляє російський Мінпромторг.



Відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово окупованих територіях України.Про це повідомляє Міністерство промисловості і торгівлі РФ, пише Українська правда "Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", – повідомляє російський Мінпромторг.Відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.

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