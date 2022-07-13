Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час

Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час
Російські загарбники хочуть запровадити російський час на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Міністерство промисловості і торгівлі РФ, пише Українська правда.

"Триває поетапна синхронізація законодавства Росії після прийняття до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом ДНР, ЛНР, Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу 2-ї часової зони, де діє московський час", – повідомляє російський Мінпромторг.

Відповідний проєкт рішення вже внесли до уряду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: московський час, тимчасово окуповані території
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
Сьогодні, 15:55
На Волині прикордонники «приземлили» дрон контрабандистів. ФОТО
Сьогодні, 15:34
Росіяни хочуть перевести тимчасово окуповані території на московський час
Сьогодні, 15:22
Волинянин, який продавав неіснуючі дрова, відсидить за ґратами 4 роки
Сьогодні, 15:11
На Волині в ДТП загинув голова Дубечненської громади Анатолій Костючик
Сьогодні, 14:53
Схожі новини
РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР РФ готується приєднати вже захоплені українські території, – ГУР
13 липень, 2022, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись: деталі аварії, у якій загинув голова громади на Волині
Сьогодні, 16:47
 0
Ракетний удар 26 січня: Повітряні сили уточнили, куди РФ вдарила «Кинджалами»
Сьогодні, 16:35
 0
У Ковелі ввечері ВАЗ збив пішохода
Сьогодні, 16:12
 0
Засудили двох буковинців, які вбили і обікрали перевізника з Волині. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Директора підприємства на Волині судитимуть за заволодіння 1,5 мільйонами бюджетних коштів
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8