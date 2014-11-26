Чиновники не зможуть виїжджати за кордон без поважних причин
Сьогодні, 17:32
Уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.
"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", -
За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей.
"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - підсумував прем'єр.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у телеграм-каналі.
"Народні депутати, урядовці, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадовців можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми - можна. Кататися на відпочинок - ні", -
За його словами, на жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей.
"Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - підсумував прем'єр.
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