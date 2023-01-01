Волинянин заселився у будинок без згоди власниці





Про це пише



В грудні 2020 року чоловік через незачинені двері проник до чужого господарського приміщення й викрав електричний подовжувач та електричний компресор кустарного виробництва на загальну суму 450 гривень. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду.



Крім того, на початку січня 2021 року без дозволу власниці і всупереч її волі, розбивши віконну шибу, зловмисник проник всередину будинку, з метою тимчасового перебування.



До того ж на момент вчинення цих злочинів чоловік уже мав одну не зняту та не погашену судимість за попереднім вироком. Теж за крадіжку. Тоді йому призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт й для їх відпрацювання направили в Іваничівське ВУЖКГ. Однак злодій жодного разу там не з`явився.



Відтак проти зловмисника порушили кримінальне провадження за трьома статтями: ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка поєднанана з проникненням у приміщення, вчинена повторно), ч. 1 ст. 162 КК України (Незаконне проникнення до житла) та ч. 2 ст. 389 КК України (Ухилення від відбування покарання у виді громадських робіт).



В суді чоловік свою вину визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся й розповів деталі вчинених злочинів. Злодій зізнався, що в грудні 2020 року, випивши пляшку алкоголю, прямував від місцевого кладовища в селі Древині та проник до чужого господарського приміщення й викрав звідти техніку. До будинку сусідки він, мовляв, зайшов, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння. А от причин невідбуття громадських робіт пояснити не зміг.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 15 днів. Також йому доведеться сплатити в дохід держави одну тисячу 961 гривню процесуальних витрат, пов`язаних із здійсненням експертиз.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уродженець села Древині Іваничівської громади, який заліз в чужий будинок і обікрав його, а в іншій хаті поселився без згоди власників, проведе за ґратами понад три роки.Про це пише Буг В грудні 2020 року чоловік через незачинені двері проник до чужого господарського приміщення й викрав електричний подовжувач та електричний компресор кустарного виробництва на загальну суму 450 гривень. Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду.Крім того, на початку січня 2021 року без дозволу власниці і всупереч її волі, розбивши віконну шибу, зловмисник проник всередину будинку, з метою тимчасового перебування.До того ж на момент вчинення цих злочинів чоловік уже мав одну не зняту та не погашену судимість за попереднім вироком. Теж за крадіжку. Тоді йому призначили покарання у виді 150 годин громадських робіт й для їх відпрацювання направили в Іваничівське ВУЖКГ. Однак злодій жодного разу там не з`явився.Відтак проти зловмисника порушили кримінальне провадження за трьома статтями: ч. 3 ст. 185 КК України (Крадіжка поєднанана з проникненням у приміщення, вчинена повторно), ч. 1 ст. 162 КК України (Незаконне проникнення до житла) та ч. 2 ст. 389 КК України (Ухилення від відбування покарання у виді громадських робіт).В суді чоловік свою вину визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся й розповів деталі вчинених злочинів. Злодій зізнався, що в грудні 2020 року, випивши пляшку алкоголю, прямував від місцевого кладовища в селі Древині та проник до чужого господарського приміщення й викрав звідти техніку. До будинку сусідки він, мовляв, зайшов, оскільки перебував у стані алкогольного сп`яніння. А от причин невідбуття громадських робіт пояснити не зміг.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 3 роки 15 днів. Також йому доведеться сплатити в дохід держави одну тисячу 961 гривню процесуальних витрат, пов`язаних із здійсненням експертиз.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію