Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 28 січня

У суботу, 28 січня, хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень – без істотних опадів. На дорогах – місцями ожеледиця.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-східний,5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -3° до -1°.