На Волині відмінили аварійні відключення світла

На території Волинської області відмінили аварійне відключення електропостачання.Таке розпорядження 27 січня, о 18:00 надійшло від «Укренерго», - повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».З 18:00 на території області діють графіки погодинного відключення електроенергії на 27.01"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - повідомили енергетики.Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за