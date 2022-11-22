На Волині відмінили аварійні відключення світла
Сьогодні, 21:34
На території Волинської області відмінили аварійне відключення електропостачання.
Таке розпорядження 27 січня, о 18:00 надійшло від «Укренерго», - повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
З 18:00 на території області діють графіки погодинного відключення електроенергії на 27.01
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - повідомили енергетики.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням.
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Таке розпорядження 27 січня, о 18:00 надійшло від «Укренерго», - повідомляють у ПрАТ «Волиньобленерго».
З 18:00 на території області діють графіки погодинного відключення електроенергії на 27.01
"Звертаємо увагу волинян, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності, що не допускається", - повідомили енергетики.
Актуальна інформація про час початку та закінчення перерви електропостачання у режимі реального часу із зазначенням назв населених пунктів, вулиць, будинків, корпусів тощо та назв перерв (планова, аварійна, застосування графіків обмеження споживачів) за посиланням.
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