Держагентство відновлення очолив Мустафа Найєм

Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.



Про це Олександр Кубраков у Facebook у п'ятницю, 27 січня.



«Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проектів призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить до Агентства з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи», – написав Кубраков.



За його словами, ключові завдання, поставлені перед Найємом, такі:



- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;



- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;



- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення.



«Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій», – додав віце-прем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів призначивголовою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктуриу Facebook у п'ятницю, 27 січня.«Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проектів призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить до Агентства з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи», – написав Кубраков.За його словами, ключові завдання, поставлені перед Найємом, такі:- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення.«Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій», – додав віце-прем'єр.

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