Держагентство відновлення очолив Мустафа Найєм
Сьогодні, 20:22
Кабінет міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook у п'ятницю, 27 січня.
«Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проектів призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить до Агентства з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи», – написав Кубраков.
За його словами, ключові завдання, поставлені перед Найємом, такі:
- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;
- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;
- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення.
«Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій», – додав віце-прем'єр.
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Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook у п'ятницю, 27 січня.
«Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проектів призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить до Агентства з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи», – написав Кубраков.
За його словами, ключові завдання, поставлені перед Найємом, такі:
- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;
- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;
- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення.
«Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій», – додав віце-прем'єр.
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