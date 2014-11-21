Держагентство відновлення очолив Мустафа Найєм

Держагентство відновлення очолив Мустафа Найєм
Кабінет міністрів призначив Мустафу Найєма головою Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook у п'ятницю, 27 січня.

«Головою новоствореного Агентства відновлення та інфраструктурних проектів призначено Мустафа Найєма. Рішенням уряду він переходить до Агентства з посади заступника міністра і фактично очолить один із найважливіших напрямів роботи», – написав Кубраков.

За його словами, ключові завдання, поставлені перед Найємом, такі:

- запустити фактичну роботу з першими об'єктами відновлення;

- відпрацювати механізм взаємодії з донорами – урядами країн, міжнародними фінансовими інституціями, неурядовими організаціями;

- скоординувати запити від регіонів щодо пріоритетних проектів відновлення.

«Важливо сказати, що агентство відновлення продовжує шукати найкращих експертів у галузі будівництва та архітектури, менеджменту, зокрема серед профільних неурядових та громадських організацій», – додав віце-прем'єр.

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Теги: Найєм, Держагенство
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