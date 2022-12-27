У місті на Волині водій зніс електроопору та паркан. ФОТО, ВІДЕО





Чоловік рухався зі сторони вулиці Ковельської, не впорався з керуванням та в’їхав у паркан житлового будинку, зніс опору, після чого його розвернуло та відкинуло на інший бік дороги. Автомобіль розбило вщент, запчастини розкидані по всій дорозі, - пише



Поліція на місці ДТП встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.



За словами свідків, швидкість була перевищена.



Постраждалих, на щастя немає. На місці працює поліція. Рух на вулиці ускладнений.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Інтернет-видання «БУГ» (@bugorgua)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері 28-го січня у Володимирі на вулиці Незалежності біля кладовища водій автомобіля Volkswagen Golf в’їхав в огорожу та зніс опору.Чоловік рухався зі сторони вулиці Ковельської, не впорався з керуванням та в’їхав у паркан житлового будинку, зніс опору, після чого його розвернуло та відкинуло на інший бік дороги. Автомобіль розбило вщент, запчастини розкидані по всій дорозі, - пише БУГ Поліція на місці ДТП встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.За словами свідків, швидкість була перевищена.Постраждалих, на щастя немає. На місці працює поліція. Рух на вулиці ускладнений.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію