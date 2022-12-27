У місті на Волині водій зніс електроопору та паркан. ФОТО, ВІДЕО

У місті на Волині водій зніс електроопору та паркан. ФОТО, ВІДЕО
Ввечері 28-го січня у Володимирі на вулиці Незалежності біля кладовища водій автомобіля Volkswagen Golf в’їхав в огорожу та зніс опору.

Чоловік рухався зі сторони вулиці Ковельської, не впорався з керуванням та в’їхав у паркан житлового будинку, зніс опору, після чого його розвернуло та відкинуло на інший бік дороги. Автомобіль розбило вщент, запчастини розкидані по всій дорозі, - пише БУГ.

Поліція на місці ДТП встановила, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За словами свідків, швидкість була перевищена.

Постраждалих, на щастя немає. На місці працює поліція. Рух на вулиці ускладнений.


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Теги: Володимир, аварія
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