У Володимирі з 1000 жовто-блакитних голубів створили карту України. ФОТО

У Володимирі з 1000 жовто-блакитних голубів створили карту України. ФОТО
В коридорі ліцею №3 у Володимирі прикрасили стіну картою України, зіткана з 1000 жовто-блакитних голубів миру.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

Існує легенда, заснована на подіях трагічної долі японської дівчинки, про заповітне бажання, що втілиться, коли ти складеш 1000 паперових журавлів.

Надихнувшись такою історією, учні, батьки та вчителі 2–А класу вирішили неодмінно наблизити нашу перемогу, виготовивши голубів миру, повідомляє міський голова Ігор Пальонка у телеграмі.

Заповітну тисячу учасники виготовили за місяць та на цьому не зупинились. Відправляли голубів і на передову, аби підтримати наших захисників, а поряд з картою додатково з‘явилося ще два деревця миру.

Настінна карта є трансформером, адже, коли голуби допоможуть втілити бажання, карта неодмінно розквітне такою ж кількістю квітів Перемоги.

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Теги: Володимир, карта
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