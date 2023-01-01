На Волині збільшилася площа підтоплення

На Волині збільшилася площа підтоплення
Станом на 27 січня на Волині підтоплено понад 8,2 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.

Площа підтоплень за тиждень зросла на майже тисячу гектарів, - повідомляє Суспільне, посилаючись на Регіональний офіс водних ресурсів.

Наразі найбільші підтоплення фіксують у двох районах області: Ковельському (4138 га с/г) та Камінь-Каширському (4140 га с/г).

Також в офісі водних ресурсів попередили, що у Захiдному Бузі та його притоках в межах Волинської області продовжується пiдвищення рiвнiв води. Можливий вихiд води на заплаву та її подальше затоплення (І рiвень небезпеки - жовтий).

Для відкачування води із сільгоспугідь задіювали від 10 до 17 насосних станцій, які від початку підтоплень уже перекачали сім млн.м3 води. З початку зимового паводка, який на Волині розпочався у грудні, використали 5 200 мішків із піском.

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Теги: Волинь, підтоплення
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