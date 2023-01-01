На Волині збільшилася площа підтоплення

Станом на 27 січня на Волині підтоплено понад 8,2 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь.Площа підтоплень за тиждень зросла на майже тисячу гектарів, - повідомляє Суспільне, посилаючись на Регіональний офіс водних ресурсів.Наразі найбільші підтоплення фіксують у двох районах області: Ковельському (4138 га с/г) та Камінь-Каширському (4140 га с/г).Також в офісі водних ресурсів попередили, що у Захiдному Бузі та його притоках в межах Волинської області продовжується пiдвищення рiвнiв води. Можливий вихiд води на заплаву та її подальше затоплення (І рiвень небезпеки - жовтий).Для відкачування води із сільгоспугідь задіювали від 10 до 17 насосних станцій, які від початку підтоплень уже перекачали сім млн.м3 води. З початку зимового паводка, який на Волині розпочався у грудні, використали 5 200 мішків із піском.