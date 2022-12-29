На війні в Україні загинуло 125 510 росіян
Сьогодні, 10:27
За даними на ранок суботи, 28 січня, українські військові ліквідували за добу 800 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 125 510 військових. Також ЗСУ знищили літак і вертоліт окупантів.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
- артилерійських систем - 2188 (+8) од,
- РСЗВ - 453 (+1) од,
- засобів ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
- спеціальної техніки - 199 (+0).
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Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,
- танків - 3189 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,
- артилерійських систем - 2188 (+8) од,
- РСЗВ - 453 (+1) од,
- засобів ППО - 221 (+0) од,
- літаків - 293 (+1) од,
- гелікоптерів - 284 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),
- крилатих ракет - 796 (+0),
- кораблів /катерів - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,
- спеціальної техніки - 199 (+0).
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