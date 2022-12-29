На війні в Україні загинуло 125 510 росіян





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.





Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:



- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,

- танків - 3189 (+7) од,

- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,

- артилерійських систем - 2188 (+8) од,

- РСЗВ - 453 (+1) од,

- засобів ППО - 221 (+0) од,

- літаків - 293 (+1) од,

- гелікоптерів - 284 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),

- крилатих ракет - 796 (+0),

- кораблів /катерів - 18 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,

- спеціальної техніки - 199 (+0).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними на ранок суботи, 28 січня, українські військові ліквідували за добу 800 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 125 510 військових. Також ЗСУ знищили літак і вертоліт окупантів.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника на 28.01 орієнтовно склали:- особового складу - близько 125 510 (+800) осіб ліквідовано,- танків - 3189 (+7) од,- бойових броньованих машин - 6344 (+4) од,- артилерійських систем - 2188 (+8) од,- РСЗВ - 453 (+1) од,- засобів ППО - 221 (+0) од,- літаків - 293 (+1) од,- гелікоптерів - 284 (+1) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+6),- крилатих ракет - 796 (+0),- кораблів /катерів - 18 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 5027 (+26) од,- спеціальної техніки - 199 (+0).

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