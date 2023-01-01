Чому ЗСУ не знищують балістичні ракети

Чому ЗСУ не знищують балістичні ракети
Україна не має засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Їх потрібно збивати на старті запуску, це під силу Patriot або SAMP/T.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ.

За його словами, вирішити цю проблему у повітрі можуть комплекси Patriot або SAMP/T.

"Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - додав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: балістичні ракети, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому ЗСУ не знищують балістичні ракети
Сьогодні, 21:45
Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Сьогодні, 19:05
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
Зеленський розповів, де йдуть найзапекліші бої Зеленський розповів, де йдуть найзапекліші бої
Сьогодні, 09:30
ЗСУ отримали з Волині портативні зарядні станції Huawei. ФОТО ЗСУ отримали з Волині портативні зарядні станції Huawei. ФОТО
26 січень, 17:30
Митець з Донеччини у Луцьку за годину створив картину та продав її заради ЗСУ Митець з Донеччини у Луцьку за годину створив картину та продав її заради ЗСУ
26 січень, 05:28
ЗСУ відступили із Соледара ЗСУ відступили із Соледара
25 січень, 13:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чому ЗСУ не знищують балістичні ракети
Сьогодні, 21:45
 0
Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 20:40
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Сьогодні, 19:05
 0
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8