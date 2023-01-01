Чому ЗСУ не знищують балістичні ракети





Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає



За його словами, вирішити цю проблему у повітрі можуть комплекси Patriot або SAMP/T.



"Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - додав Ігнат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна не має засобів для знищення балістичних ракет у повітрі. Їх потрібно збивати на старті запуску, це під силу Patriot або SAMP/T.Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ, передає РБК-Україна з посиланням на FREEДОМ.За його словами, вирішити цю проблему у повітрі можуть комплекси Patriot або SAMP/T."Краще мати "довгу руку", діставати до ворожих позицій і знищувати безпосередньо на місці установки, які запускають ракети", - додав Ігнат.

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