Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО
Мама загиблого захисника з Волині Івана Матвійчука Марія передала 100 тисяч гривень для військових, які нині боронять Україну. Ці гроші спрямують на закупівлю авто для військових 14-ої окремої механізованої бригади.

Про це розповів Суспільному волонтер Ігор Шевчук.

Марія Матвійчук розповідає: її синові було 28 років, він служив у Нацгвардії, загинув 19 жовтня торік поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

«Я поховала дитину, а може комусь це врятує життя. Моїй не врятувало, але може дасть Бог, комусь із хлопців там легше буде», – говорить жінка.
Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

Іван Матвійчук народився у селі Городок Луцького району. Після закінчення 9-го класу вивчився на тракториста у Торчинському вищому професійному училищі, був працьовитим і завжди готовий допомогти, – говорить сестра Світлана Цокало. Каже, що брата мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу своїм рідним про службу військовий нічого не розповідав.

«У них була спецоперація і вони попали під артилерійський обстріл. Там у них загинуло п'ятеро хлопців, а вісім – зникли безвісти. Один із них вижив, який і повідомив, що всі решта загинули, і так нам дали знати», – говорить Світлана Цокало.

За словами волонтера Ігоря Шевчука, мама загиблого військовослужбовця Івана Матвійчука сама з ним зв'язалася через знайомих і передала 100 тисяч гривень.

Поховали захисника України Іван Матвійчука у Вінницькій області. У нього там залишилась дружина. У рідному селі Городок на кладовищі на могилах батька і діда на честь загиблого воїна встановили меморіальну дошку. Сюди й приходить матір та сестра, аби вшанувати пам'ять про Івана.


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Теги: авто, військові, 100 тисяч, Матвійчук, мати загиблого Героя
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