Мати загиблого захисника з Волині передала 100 тисяч для 14 ОМБр. ФОТО. ВІДЕО

Івана Матвійчука Марія передала 100 тисяч гривень для військових, які нині боронять Україну. Ці гроші спрямують на закупівлю авто для військових 14-ої окремої механізованої бригади.



Про це розповів Ігор Шевчук.



Марія Матвійчук розповідає: її синові було 28 років, він служив у Нацгвардії, загинув 19 жовтня торік поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області.



«Я поховала дитину, а може комусь це врятує життя. Моїй не врятувало, але може дасть Бог, комусь із хлопців там легше буде», – говорить жінка.



Іван Матвійчук народився у селі Городок Луцького району. Після закінчення 9-го класу вивчився на тракториста у Торчинському вищому професійному училищі, був працьовитим і завжди готовий допомогти, – говорить сестра Світлана Цокало. Каже, що брата мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу своїм рідним про службу військовий нічого не розповідав.



«У них була спецоперація і вони попали під артилерійський обстріл. Там у них загинуло п'ятеро хлопців, а вісім – зникли безвісти. Один із них вижив, який і повідомив, що всі решта загинули, і так нам дали знати», – говорить Світлана Цокало.



За словами волонтера Ігоря Шевчука, мама загиблого військовослужбовця Івана Матвійчука сама з ним зв'язалася через знайомих і передала 100 тисяч гривень.



Поховали захисника України Іван Матвійчука у Вінницькій області. У нього там залишилась дружина. У рідному селі Городок на кладовищі на могилах батька і діда на честь загиблого воїна встановили меморіальну дошку. Сюди й приходить матір та сестра, аби вшанувати пам'ять про Івана.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мама загиблого захисника з Волиніпередала 100 тисяч гривень для військових, які нині боронять Україну. Ці гроші спрямують на закупівлю авто для військових 14-ої окремої механізованої бригади.Про це розповів Суспільному волонтерМарія Матвійчук розповідає: її синові було 28 років, він служив у Нацгвардії, загинув 19 жовтня торік поблизу населеного пункту Білогорівка Луганської області.«Я поховала дитину, а може комусь це врятує життя. Моїй не врятувало, але може дасть Бог, комусь із хлопців там легше буде», – говорить жінка.Іван Матвійчук народився у селі Городок Луцького району. Після закінчення 9-го класу вивчився на тракториста у Торчинському вищому професійному училищі, був працьовитим і завжди готовий допомогти, – говорить сестра. Каже, що брата мобілізували у перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Спершу своїм рідним про службу військовий нічого не розповідав.«У них була спецоперація і вони попали під артилерійський обстріл. Там у них загинуло п'ятеро хлопців, а вісім – зникли безвісти. Один із них вижив, який і повідомив, що всі решта загинули, і так нам дали знати», – говорить Світлана Цокало.За словами волонтера Ігоря Шевчука, мама загиблого військовослужбовця Івана Матвійчука сама з ним зв'язалася через знайомих і передала 100 тисяч гривень.Поховали захисника України Іван Матвійчука у Вінницькій області. У нього там залишилась дружина. У рідному селі Городок на кладовищі на могилах батька і діда на честь загиблого воїна встановили меморіальну дошку. Сюди й приходить матір та сестра, аби вшанувати пам'ять про Івана.

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