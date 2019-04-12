Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Сьогодні, 19:05
Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради.
Про це повідомляють у ковельській мерії.
Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.
Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
"Сертифікат на оселю передамо Володимиру Шпіці (молодшому), який зараз, як і батько – Володимир Шпіка (старший), депутат Ковельської міської ради і воїн – захищають нас на фронті", – зазначив мер Ковеля.
Власники квартир перебували в черзі квартирного обліку.
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Про це повідомляють у ковельській мерії.
Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.
Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.
"Сертифікат на оселю передамо Володимиру Шпіці (молодшому), який зараз, як і батько – Володимир Шпіка (старший), депутат Ковельської міської ради і воїн – захищають нас на фронті", – зазначив мер Ковеля.
Власники квартир перебували в черзі квартирного обліку.
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