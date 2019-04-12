Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам

Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради.

Про це повідомляють у ковельській мерії.

Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.

Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

"Сертифікат на оселю передамо Володимиру Шпіці (молодшому), який зараз, як і батько – Володимир Шпіка (старший), депутат Ковельської міської ради і воїн – захищають нас на фронті", – зазначив мер Ковеля.

Власники квартир перебували в черзі квартирного обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковель, квартири
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Сьогодні, 19:05
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
Волинянка Богадана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:25
Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО
Сьогодні, 16:40
Схожі новини
У Ковелі продають 3-кімнатну квартиру зі знижкою та відтермінуванням* У Ковелі продають 3-кімнатну квартиру зі знижкою та відтермінуванням*
12 квітень, 2019, 14:54
У Ковелі квартири багатоповерхівки обросли цвіллю У Ковелі квартири багатоповерхівки обросли цвіллю
01 березень, 2019, 12:40
Ефективно, екологічно, патріотично: з яких матеріалів будують «Парковий Квартал»* Ефективно, екологічно, патріотично: з яких матеріалів будують «Парковий Квартал»*
02 листопад, 2017, 09:02
Ковель: в «Парковому кварталі» завершують другу чергу будівництва* Ковель: в «Парковому кварталі» завершують другу чергу будівництва*
20 червень, 2017, 13:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам
Сьогодні, 19:05
 0
Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:18
 0
Волинянка Богадана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу
Сьогодні, 17:25
 0
Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО
Сьогодні, 16:40
 0
Медіа
відео
1/8