Двоє волинян отримали ключі від квартир завдяки пільговим кредитам





Про це



Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля Ігор Чайка, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанка Наталія Семенюк.



Друга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів.



"Сертифікат на оселю передамо Володимиру Шпіці (молодшому), який зараз, як і батько – Володимир Шпіка (старший), депутат Ковельської міської ради і воїн – захищають нас на фронті", – зазначив мер Ковеля.



Власники квартир перебували в черзі квартирного обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Два сертифікати на отримання квартир від міста вручили ковельчанам на останній сесії міської ради.Про це повідомляють у ковельській мерії.Одна з них придбана за місцевою цільовою програмою «Житло для молоді на 2022 рік». Як зауважив міський голова Ковеля, житло вдалося придбати завдяки частковому співфінансування з місцевого та обласного бюджетів. Нова власниця – ковельчанкаДруга квартира придбана за програмою надання державного кредиту ВПО та учасникам АТО/ООС відповідно до постанови Кабінету Міністрів."Сертифікат на оселю передамо, який зараз, як і батько –депутат Ковельської міської ради і воїн – захищають нас на фронті", – зазначив мер Ковеля.Власники квартир перебували в черзі квартирного обліку.

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