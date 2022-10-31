Вчителі із села на Волині шиють військову амуніцію. ФОТО. ВІДЕО





Про це Ольга Яцина.



До обіду навчає четвертокласників, а після йде разом з колежанками-однодумцями до кабінету трудового навчання та береться за голку з ниткою, – розповідає Ольга Яцина.



Шити розпочали з третього дня повномасштабного вторгнення. Спочатку наволочки на подушки. Їх пошили найбільше, півтисячі, – каже волонтерка. Додає: згодом отримали замовлення від волонтерів на розвантажувальні жилети, аптечки та мішки для скидання магазинів.



Опановувати швейну справу колегам допомагала вчителька трудового навчання Валентина Барановська. Досвід перейняла від мами, яка за фахом — кравчиня і теж допомагає шити амуніцію. Каже: на початках по чотири голки зламували за день, але вже навчилися їх замінювати, і навчилися не ламати.



З ремонтом швейних машинок допомагає Василь Заяц. Раніше чоловік працював майстром на фабриці у Луцьку, досвід, – каже, – має.



Ольга Яцина каже, що найважче було шити маскувальні плащі-пончо. У жінок не було викройок, як створювати плащі дивились по відео в Інтернеті.



Кроїти тканину розпочав кочегар місцевого садочка, багатодітний батько Микола. Каже: тканину брав додому, а там діти з викрійками допомагали.



Зараз "Шпильки з Борочич" шиють усе, що попросять волонтери: розвантажувальні жилети та пояси, кишеньки для гранат, рацій, ноші, плащі та маскувальні костюми, – говорить Ольга Яцина.



Працює швейний батальйон "Шпильки з Борочич" шість днів на тиждень. Роботу розпочинають відразу після уроків. Пошиту військову амуніцію віддають військовим безплатно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учительки Борочиченського ліцею від початку повномасштабної війни шиють амуніцію для бійців. Об'єднання волонтерок назвали "Шпильки з Борочич".Про це Суспільному розповіла волонтеркаДо обіду навчає четвертокласників, а після йде разом з колежанками-однодумцями до кабінету трудового навчання та береться за голку з ниткою, – розповідає Ольга Яцина.Шити розпочали з третього дня повномасштабного вторгнення. Спочатку наволочки на подушки. Їх пошили найбільше, півтисячі, – каже волонтерка. Додає: згодом отримали замовлення від волонтерів на розвантажувальні жилети, аптечки та мішки для скидання магазинів.Опановувати швейну справу колегам допомагала вчителька трудового навчанняДосвід перейняла від мами, яка за фахом — кравчиня і теж допомагає шити амуніцію. Каже: на початках по чотири голки зламували за день, але вже навчилися їх замінювати, і навчилися не ламати.З ремонтом швейних машинок допомагаєРаніше чоловік працював майстром на фабриці у Луцьку, досвід, – каже, – має.Ольга Яцина каже, що найважче було шити маскувальні плащі-пончо. У жінок не було викройок, як створювати плащі дивились по відео в Інтернеті.Кроїти тканину розпочав кочегар місцевого садочка, багатодітний батько. Каже: тканину брав додому, а там діти з викрійками допомагали.Зараз "Шпильки з Борочич" шиють усе, що попросять волонтери: розвантажувальні жилети та пояси, кишеньки для гранат, рацій, ноші, плащі та маскувальні костюми, – говорить Ольга Яцина.Працює швейний батальйон "Шпильки з Борочич" шість днів на тиждень. Роботу розпочинають відразу після уроків. Пошиту військову амуніцію віддають військовим безплатно.

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