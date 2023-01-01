Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО





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«Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шість городян отримали травми різного ступеня важкості. Наразі вони доставлені до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога», – йдеться у повідомленні.



При цьому точна кількість постраждалих ще встановлюється. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 січня російські війська завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Постраждало 6 людей, ще 3 загинули.Про це повідомляє Офіс генпрокурора.«Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шість городян отримали травми різного ступеня важкості. Наразі вони доставлені до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога», – йдеться у повідомленні.При цьому точна кількість постраждалих ще встановлюється. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).

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