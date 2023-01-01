Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО

Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО
28 січня російські війська завдали ракетного удару по місту Костянтинівка на Донеччині. Постраждало 6 людей, ще 3 загинули.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Внаслідок атаки окупаційних військ загинули двоє чоловіків та жінка. Шість городян отримали травми різного ступеня важкості. Наразі вони доставлені до лікарні, де їм надається кваліфікована допомога», – йдеться у повідомленні.

При цьому точна кількість постраждалих ще встановлюється. Пошкоджено житлові багатоповерхівки, мотель. Також зруйновано гаражі та автомобілі.
Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України).
Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО
Росіяни вдарили ракетою по Костянтинівці на Донеччині: троє людей загинули. ФОТО

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Теги: Костянтинівка, Донеччина, ракетний удар
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