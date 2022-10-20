Перевищив швидкість і хотів відкупитися: на Волині затримали водія

Перевищив швидкість і хотів відкупитися: на Волині затримали водія
Учора вдень, 27 січня, під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Mercedes Benz, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту. Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час перевірки документів 48-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.

Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.

Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.


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Теги: патрульна поліція, Волинь
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