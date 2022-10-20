Перевищив швидкість і хотів відкупитися: на Волині затримали водія
Сьогодні, 15:55
Учора вдень, 27 січня, під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Mercedes Benz, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту. Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів 48-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.
Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Під час перевірки документів 48-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.
Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.
Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перевищив швидкість і хотів відкупитися: на Волині затримали водія
Сьогодні, 15:55
Чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за кордоном
Сьогодні, 14:39
Медіа