Перевищив швидкість і хотів відкупитися: на Волині затримали водія





Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.



Під час перевірки документів 48-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.



Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.



Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора вдень, 27 січня, під час вимірювання швидкості на автодорозі Н-22, патрульні зупинили керманича вантажівки марки Mercedes Benz, який перевищив допустиму швидкість в межах населеного пункту. Щоб уникнути відповідальності, водій запропонував патрульним неправомірну вигоду.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час перевірки документів 48-річний керманич почав пропонувати патрульному неправомірну вигоду за уникнення від відповідальності.Неодноразові попередження про кримінальну відповідальність на нього не діяли.Інспектори забезпечили охорону місця події та викликали слідчо-оперативну групу.

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