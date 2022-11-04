Чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за кордоном
Сьогодні, 14:39
Через широкомасштабне вторгнення Росії в Україні загальна мобілізація триває. Під час мобілізації повістки можуть отримати військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. І це стосується також і громадян України, які перебувають за кордоном.
Про це пише АрміяInform.
Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, громадяни України, які перебувають за кордоном більше ніж три місяці, мають зобов’язання - стати на консульський облік.
«Такі громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульстві відповідної держави. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування», - зазначив Роман Горбач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише АрміяInform.
Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, громадяни України, які перебувають за кордоном більше ніж три місяці, мають зобов’язання - стати на консульський облік.
«Такі громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульстві відповідної держави. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування», - зазначив Роман Горбач.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за кордоном
Сьогодні, 14:39
Які зарплати отримують керівники театрів та бібліотек на Волині
Сьогодні, 14:00
Спецслужби РФ готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України, – ГУР
Сьогодні, 13:21
На Волині застосували екстрене аварійне відключення світла
Сьогодні, 12:37
Медіа