Чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за кордоном

Чи вручатимуть повістки українцям, які перебувають за кордоном
Через широкомасштабне вторгнення Росії в Україні загальна мобілізація триває. Під час мобілізації повістки можуть отримати військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. І це стосується також і громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це пише АрміяInform.

Як повідомив начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковник Роман Горбач, громадяни України, які перебувають за кордоном більше ніж три місяці, мають зобов’язання - стати на консульський облік.

«Такі громадяни мають перебувати на військовому обліку у консульстві відповідної держави. За необхідності їм може бути вручена повістка до територіального центру комплектування», - зазначив Роман Горбач.

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Теги: повістки, за кордон
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