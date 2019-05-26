Спецслужби РФ готують спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України, – ГУР





Про це розповідають в ГУР Міноборони.



Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо.



Серед іншого, кампанія включатиме «вкид» сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.



Мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях нашої держави серед українських громадян та міжнародних партнерів.



"Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції", - йдеться у повідомленні розвідки.

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