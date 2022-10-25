Які зарплати отримують керівники театрів та бібліотек на Волині





Центр журналістських розслідувань



2022-й був роком кадрових ротацій в закладах культури області. Зокрема, Анатолію Гливі, який з 2011 року очолював Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, не продовжили контракт. За рік до того він влип у корупційний скандал, нарахувавши своїм родичам, які працювали у тому ж таки театрі, 47 тисяч гривень премії. Крім того, згідно з фінансовим звітом, у 2021-ому театр спрацював у збиток на суму понад пів мільйона гривень.



12 вересня колективові представили нового керманича. Тимчасово виконувати обов’язки директора призначили відомого на Волині шоумена Сергія Скулинця. Це зробили без конкурсу, спершу оформивши його заступником директора з економічних питань, іншими словами – бухгалтером театру. Обласна рада на Скулинця покладає великі надії. Депутати сподіваються, що новий менеджер виведе заклад зі злиднів.



Протягом дев’яти місяців минулого року попередник Скулинця Анатолій Глива отримував найвищу зарплату з-поміж усіх очільників закладів культури Волині. В середньому – 27 тисяч 274 гривні на місяць. Сергієві Скулинцю в перший місяць роботи нарахували – 22 тисячі 70 гривень. 14 тисяч з них – це оклад, трохи більше однієї тисячі – доплата за виконання функції т.в.о. директора, а 7017 гривень – це доплата за інтенсивність.



Влітку 2022 року заяву на звільнення написав директор Волинського обласного театру ляльок Данило Поштарук. До цього він майже 47 років очолював цю установу. Виконувачем обов’язків директора став його заступник Микола Каліщук. Данилові Поштаруку в середньому щомісяця нараховували 26,5 тисяч гривень зарплати. З них оклад становив 15593 гривні, 7796 гривень – надбавка і 3118 гривень – доплата за почесне звання. У його наступника Миколи Каліщука заробітна плата на цій посаді була на понад три тисячі меншою – 23 389 гривень.



Третє місце за розміром нарахованої зарплати – у директора Волинської обласної філармонії Сергія Єфіменка. Щомісяця йому нараховували приблизно 25311 гривень. Під ним крісло також захиталось. У серпні минулого року депутати облради запропонували звільнити його з посади, залишивши виконувачем обов’язків директора до призначення нового. Наразі Єфіменко залишається очільником філармонії. Його, як і Анатолія Гливу, судили за нарахування і виплату 65 тисяч гривень премії родичам – своїй дружині Оксані Єфіменко.



Багаторічній очільниці Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки Людмилі Стасюк також не продовжили контракт. На її місце прийшла Наталія Граніч, яка до цього була директоркою в обласній бібліотеці для дітей.



Заробітна плата Людмили Стасюк була найнижчою з-поміж очільниць обласних бібліотек. Їй щомісяця нараховували в середньому 17 229 гривень. Наталія Граніч на посаді директорки дитячої бібліотеки з січня по серпень 2022 року отримувала найбільше – понад 20 тисяч гривень на місяць. У вересні Граніч як очільниці вже універсальної книгозбірні нарахували всього 12 656 гривень.



Зарплата директорки Волинської обласної бібліотеки для юнацтва Алли Єфремової в середньому становила 19 205 гривень.



До слова, керувати Волинською обласною бібліотекою для дітей тимчасово призначили колишню заступницю Наталії Граніч Людмилу Хілуху.



Загалом за підсумками дев’яти місяців 2022 воєнного року на зарплату керівного складу двох театрів, трьох бібліотек, філармонії, музею і науково-методичного центру пішло 3 мільйони 199 тисяч гривень. З них зарплата директорів становила трохи більше як 1,5 мільйона гривень. Решту отримували заступники.



Війна Росії проти України відкрила очі багатьом: культура – це теж зброя. Фінансувати її за залишковим принципом – шлях в нікуди.



Згідно з даними Головного управління статистики, середня зарплата на Волині у січні 2022 року становила 11 тисяч 735 гривень. А ось сайт з пошуку роботи Work.ua, який розміщує резюме і оголошення про вакансії, станом на грудень 2022-го вказує її на рівні 12 845 гривень.



Тож, лише двоє очільників обласних закладів культури отримали зарплати на рівні вдвічі вищому від середньостатистичної. Це тепер уже ексдиректор-художній керівник Волинського обласного академічного музично-драматичного театру Анатолій Глива і все ще виконувач обов’язків директора Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко. Заробітки решти керівників були, або ж близькими до середньої зарплати, або на кілька тисяч вищими. Загалом діапазон зарплат директорів театрів, бібліотек і музеїв – від 12,5 до 28 тисяч гривень.



Директорці Волинського краєзнавчого музею Оксані Важатко за підсумками дев’яти місяців 2022-го в середньому нараховували 18 515 гривень.



Минулоріч завершився контракт з очільницею Волинського обласного науково-методичного центру культури Любов’ю Рожновою. Депутати пропонували голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду її звільнити, але наділили повноваженнями тимчасово виконуючої обов’язки директора до призначення нового. За даними аналітичної системи «YouControl», Любов Рожнова досі залишається керівником центру. Минулоріч щомісяця їй нараховували 14 393 гривні заробітку. Тож її зарплата була найменшою з-поміж очільників усіх закладів культури обласного підпорядкування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині є 8 закладів культури обласного підпорядкування: 2 театри, філармонія, 3 бібліотеки, краєзнавчий музей і науково-методичний центр. У середньому на зарплати директорів цих закладів щомісяця йде приблизно 227 тисяч гривень. А заробітна плата окремих з них з усіма надбавками і преміями не набагато вища від середньостатистичної в області.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував як оплачується праця керівників закладів культури Волинської області, отримавши відповідну інформацію за дев’ять місяців 2022 року від самих закладів та депутатів Волинської обласної ради.2022-й був роком кадрових ротацій в закладах культури області. Зокрема,, який з 2011 року очолював Волинський обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, не продовжили контракт. За рік до того він влип у корупційний скандал, нарахувавши своїм родичам, які працювали у тому ж таки театрі, 47 тисяч гривень премії. Крім того, згідно з фінансовим звітом, у 2021-ому театр спрацював у збиток на суму понад пів мільйона гривень.12 вересня колективові представили нового керманича. Тимчасово виконувати обов’язки директора призначили відомого на Волині шоуменаЦе зробили без конкурсу, спершу оформивши його заступником директора з економічних питань, іншими словами – бухгалтером театру. Обласна рада на Скулинця покладає великі надії. Депутати сподіваються, що новий менеджер виведе заклад зі злиднів.Протягом дев’яти місяців минулого року попередник Скулинця Анатолій Глива отримував найвищу зарплату з-поміж усіх очільників закладів культури Волині. В середньому –на місяць. Сергієві Скулинцю в перший місяць роботи нарахували –. 14 тисяч з них – це оклад, трохи більше однієї тисячі – доплата за виконання функції т.в.о. директора, а 7017 гривень – це доплата за інтенсивність.Влітку 2022 року заяву на звільнення написав директор Волинського обласного театру ляльок. До цього він майже 47 років очолював цю установу. Виконувачем обов’язків директора став його заступник. Данилові Поштаруку в середньому щомісяця нараховувализарплати. З них оклад становив 15593 гривні, 7796 гривень – надбавка і 3118 гривень – доплата за почесне звання. У його наступника Миколи Каліщука заробітна плата на цій посаді була на понад три тисячі меншою – 23 389 гривень.Третє місце за розміром нарахованої зарплати – у директора Волинської обласної філармонії. Щомісяця йому нараховували приблизноПід ним крісло також захиталось. У серпні минулого року депутати облради запропонували звільнити його з посади, залишивши виконувачем обов’язків директора до призначення нового. Наразі Єфіменко залишається очільником філармонії. Його, як і Анатолія Гливу, судили за нарахування і виплату 65 тисяч гривень премії родичам – своїй дружиніБагаторічній очільниці Волинської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілкитакож не продовжили контракт. На її місце прийшлаяка до цього була директоркою в обласній бібліотеці для дітей.Заробітна плата Людмили Стасюк була найнижчою з-поміж очільниць обласних бібліотек. Їй щомісяця нараховували в середньомуНаталія Граніч на посаді директорки дитячої бібліотеки з січня по серпень 2022 року отримувала найбільше – понад 20 тисяч гривень на місяць. У вересні Граніч як очільниці вже універсальної книгозбірні нарахували всьогоЗарплата директорки Волинської обласної бібліотеки для юнацтвав середньому становилаДо слова, керувати Волинською обласною бібліотекою для дітей тимчасово призначили колишню заступницю Наталії ГранічЗагалом за підсумками дев’яти місяців 2022 воєнного року на зарплату керівного складу двох театрів, трьох бібліотек, філармонії, музею і науково-методичного центру пішло 3 мільйони 199 тисяч гривень. З них зарплата директорів становила трохи більше як 1,5 мільйона гривень. Решту отримували заступники.Війна Росії проти України відкрила очі багатьом: культура – це теж зброя. Фінансувати її за залишковим принципом – шлях в нікуди.Згідно з даними Головного управління статистики, середня зарплата на Волині у січні 2022 року становила. А ось сайт з пошуку роботи Work.ua, який розміщує резюме і оголошення про вакансії, станом на грудень 2022-го вказує її на рівніТож, лише двоє очільників обласних закладів культури отримали зарплати на рівні вдвічі вищому від середньостатистичної. Це тепер уже ексдиректор-художній керівник Волинського обласного академічного музично-драматичного театру Анатолій Глива і все ще виконувач обов’язків директора Волинської обласної філармонії Сергій Єфіменко. Заробітки решти керівників були, або ж близькими до середньої зарплати, або на кілька тисяч вищими. Загалом діапазон зарплат директорів театрів, бібліотек і музеїв – від 12,5 до 28 тисяч гривень.Директорці Волинського краєзнавчого музеюза підсумками дев’яти місяців 2022-го в середньому нараховувалиМинулоріч завершився контракт з очільницею Волинського обласного науково-методичного центру культури. Депутати пропонували голові Волинської обласної ради Григорію Недопаду її звільнити, але наділили повноваженнями тимчасово виконуючої обов’язки директора до призначення нового. За даними аналітичної системи «YouControl», Любов Рожнова досі залишається керівником центру. Минулоріч щомісяця їй нараховували 14 393 гривні заробітку. Тож її зарплата була найменшою з-поміж очільників усіх закладів культури обласного підпорядкування.

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