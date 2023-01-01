Завтра, 29 січня прощатимуться із загиблим головою Дубечненської громади

Завтра, 29 січня прощатимуться із загиблим головою Дубечненської громади
У неділю, 29 січня, попрощаються із головою Дубечненської громади, який загинув у аварії, Анатолієм Костючиком.

Про це повідомили у громаді.

29 січня о 12:00 год. у Свято-Покровському храмі с. Дубечне відбудеться чин відспівування.

27 січня 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Рено» під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.

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Теги: Костючик, похорон, Дубечне
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