Завтра, 29 січня прощатимуться із загиблим головою Дубечненської громади
Сьогодні, 15:18
У неділю, 29 січня, попрощаються із головою Дубечненської громади, який загинув у аварії, Анатолієм Костючиком.
Про це повідомили у громаді.
29 січня о 12:00 год. у Свято-Покровському храмі с. Дубечне відбудеться чин відспівування.
27 січня 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Рено» під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.
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Про це повідомили у громаді.
29 січня о 12:00 год. у Свято-Покровському храмі с. Дубечне відбудеться чин відспівування.
27 січня 62-річний посадовець, керуючи автомобілем Daewoo, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із вантажівкою «Рено» під керуванням 60-річного лучанина. Транспортні засоби злетіли у кювет і перекинулись.
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