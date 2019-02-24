Волинянка Богдана Конашук здобула друге «срібло» на чемпіонаті світу

Богдана Конашук виборола другу срібну медаль Чемпіонату світу з лижних перегонів та біатлону, який проходив у Швеції.



Про це



Богдана подолала біатлонну гонку дистанцією 12,5 км. Це вже третя нагорода спортсменки на цих змаганнях. Перед тим вона здобула бронзу на дистанції 7,5 км та



Україну представляють четверо волинян:



- Конашук Богдана;

- Батенкова-Бауман Юлія;

- Шевчик Назар;

- Варковець Ілона.

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