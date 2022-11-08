Де на Волині не буде світла 29 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
Час початку відключення електроенергії на Волині згідно графіку на 29 січня може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.
Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 29.01.2023 є критично низькою та становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
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Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».
Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ.
Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 29.01.2023 є критично низькою та становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.
У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.
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