Де на Волині не буде світла 29 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ





Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».



Ознайомитись із графіками можна за



Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 29.01.2023 є критично низькою та становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.



У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Час початку відключення електроенергії на Волині згідно графіку на 29 січня може розпочинатись на годину раніше у зв'язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності на Волинську область.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго».Ознайомитись із графіками можна за ПОСИЛАННЯМ Величина доведеного НЕК «Укренерго» добового ліміту Волині на 29.01.2023 є критично низькою та становить лише 47% від необхідної для повноцінного електрозабезпечення області, тому «Волиньобленерго» змушене збільшити тривалість перерв в електропостачанні.У разі перевищення доведеного на область ліміту НЕК «Укренерго» можуть бути застосовані графіки аварійних вимкнень.

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