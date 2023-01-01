Від тяжких поранень помер воїн Денис Черненко, який переїхав на Волинь

Від тяжких поранень помер воїн Денис Черненко, який переїхав на Волинь
Черненко Денис Вікторович, 15.05. 1990 року народження, переселенець, який проживав у селі Ворона на Ковельщині, помер від тяжких поранень, поклавши життя на вівтар свободи.

Про це повідомили у Колодяжненській громаді.

Своїм розпорядженням сільський голова Віталій Кашик оголосив триденну жалобу з 28.01 по 30.01 включно.

"Світла пам'ять Герою! Вічна шана його подвигам! Сил, терпіння та глибокі співчуття рідним загиблого Захисника України!" - зазначають у громаді.

Траурний кортеж 29.01. 2023 року із міста Ковеля вирушить о 12.00 годині в напрямку села Ворона до будинку, де проживав покійний (орієнтовно о 12.30 год.), після чого о 13.00 год. відбудеться панахида за померлим в храмі Святого Миколая ПЦУ села Колодяжне. Поховають Героя на Алеї слави, що на міському кладовищі у Ковелі.

"Просимо усіх небайдужих вийти на вулиці і віддати останню шану нашому Захиснику", - наголошують у громаді.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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