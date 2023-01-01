Від тяжких поранень помер воїн Денис Черненко, який переїхав на Волинь
Сьогодні, 10:43
Черненко Денис Вікторович, 15.05. 1990 року народження, переселенець, який проживав у селі Ворона на Ковельщині, помер від тяжких поранень, поклавши життя на вівтар свободи.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
Своїм розпорядженням сільський голова Віталій Кашик оголосив триденну жалобу з 28.01 по 30.01 включно.
"Світла пам'ять Герою! Вічна шана його подвигам! Сил, терпіння та глибокі співчуття рідним загиблого Захисника України!" - зазначають у громаді.
Траурний кортеж 29.01. 2023 року із міста Ковеля вирушить о 12.00 годині в напрямку села Ворона до будинку, де проживав покійний (орієнтовно о 12.30 год.), після чого о 13.00 год. відбудеться панахида за померлим в храмі Святого Миколая ПЦУ села Колодяжне. Поховають Героя на Алеї слави, що на міському кладовищі у Ковелі.
"Просимо усіх небайдужих вийти на вулиці і віддати останню шану нашому Захиснику", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
Своїм розпорядженням сільський голова Віталій Кашик оголосив триденну жалобу з 28.01 по 30.01 включно.
"Світла пам'ять Герою! Вічна шана його подвигам! Сил, терпіння та глибокі співчуття рідним загиблого Захисника України!" - зазначають у громаді.
Траурний кортеж 29.01. 2023 року із міста Ковеля вирушить о 12.00 годині в напрямку села Ворона до будинку, де проживав покійний (орієнтовно о 12.30 год.), після чого о 13.00 год. відбудеться панахида за померлим в храмі Святого Миколая ПЦУ села Колодяжне. Поховають Героя на Алеї слави, що на міському кладовищі у Ковелі.
"Просимо усіх небайдужих вийти на вулиці і віддати останню шану нашому Захиснику", - наголошують у громаді.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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