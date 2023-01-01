У Чорному морі чергують 15 російських кораблів





Про це



Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;



в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.



Також за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:



до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;



до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;



РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет.Про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.Також за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію