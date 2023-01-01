У Чорному морі чергують 15 російських кораблів

У Чорному морі чергують 15 російських кораблів
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет.

Про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.

Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;

в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

Також за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

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Теги: Росія, Україна, війна
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