У Чорному морі чергують 15 російських кораблів
Сьогодні, 11:50
В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 15 ворожих кораблів, серед яких 3 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп складає близько 20 ракет.
Про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.
Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Також за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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Про це повідомляють у пресцентрі ВМС ЗСУ.
Тим часом в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі;
в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.
Також за добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 17 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 27 суден, з них 12 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
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