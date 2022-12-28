Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ





Про це пише



Ремонт проводять у розлогому заводському комплексі. Над одним з найбільших викликів війни цілодобово працюють сотні техніків.



Журналісти The Wall Street Journal відвідали заводський комплекс у Польщі, де відновлюють військову техніку для української армії. Зокрема, майстерню розміром з футбольне поле, де стояли 3 поцятковані дірками від куль гармати AHS Krab без гусениць. Хоч вони й виглядають як танки, але є самохідними гаубицями калібру 155 міліметрів.



Біля пошкоджених гаубиць стоїть ще один "Краб". Проте він – повністю відновлений та готовий до повернення в Україну. Механіки розповіли, що ремонт кожної машини може зайняти до 2 місяців. Техніки, які цим займаються, повинні пройти безліч перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на територію заводу у місті, яке журналісти погоджувалися не розголошувати.



Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно контактують з технічними фахівцями в Україні, багато з яких до війни були цивільними. За допомогою зашифрованих програм їх навчають, як ремонтувати все – від танків до боєприпасів.



"Ця гармата прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. У неї був відсутній весь ствол, а корпус – сильно пошкоджений", – розповів інженер Мірослав Сурованєц, показуючи на відновлену гаубицю "Краб" – одну з 10, відремонтованих за останні місяці.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.Про це пише 24 канал. Ремонт проводять у розлогому заводському комплексі. Над одним з найбільших викликів війни цілодобово працюють сотні техніків.Журналісти The Wall Street Journal відвідали заводський комплекс у Польщі, де відновлюють військову техніку для української армії. Зокрема, майстерню розміром з футбольне поле, де стояли 3 поцятковані дірками від куль гармати AHS Krab без гусениць. Хоч вони й виглядають як танки, але є самохідними гаубицями калібру 155 міліметрів.Біля пошкоджених гаубиць стоїть ще один "Краб". Проте він – повністю відновлений та готовий до повернення в Україну. Механіки розповіли, що ремонт кожної машини може зайняти до 2 місяців. Техніки, які цим займаються, повинні пройти безліч перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на територію заводу у місті, яке журналісти погоджувалися не розголошувати.Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно контактують з технічними фахівцями в Україні, багато з яких до війни були цивільними. За допомогою зашифрованих програм їх навчають, як ремонтувати все – від танків до боєприпасів."Ця гармата прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. У неї був відсутній весь ствол, а корпус – сильно пошкоджений", – розповів інженер, показуючи на відновлену гаубицю "Краб" – одну з 10, відремонтованих за останні місяці.

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