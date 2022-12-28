Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ

Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
У Польщі ремонтують артилерію та важку бронетехніку для української армії. Після відновлення озброєння повертається на передову, де допомагає захисникам боронити державу від росіян.

Про це пише 24 канал.

Ремонт проводять у розлогому заводському комплексі. Над одним з найбільших викликів війни цілодобово працюють сотні техніків.

Журналісти The Wall Street Journal відвідали заводський комплекс у Польщі, де відновлюють військову техніку для української армії. Зокрема, майстерню розміром з футбольне поле, де стояли 3 поцятковані дірками від куль гармати AHS Krab без гусениць. Хоч вони й виглядають як танки, але є самохідними гаубицями калібру 155 міліметрів.

Біля пошкоджених гаубиць стоїть ще один "Краб". Проте він – повністю відновлений та готовий до повернення в Україну. Механіки розповіли, що ремонт кожної машини може зайняти до 2 місяців. Техніки, які цим займаються, повинні пройти безліч перевірок безпеки, перш ніж їх допустять на територію заводу у місті, яке журналісти погоджувалися не розголошувати.

Окрім ремонтних робіт у Польщі, механіки постійно контактують з технічними фахівцями в Україні, багато з яких до війни були цивільними. За допомогою зашифрованих програм їх навчають, як ремонтувати все – від танків до боєприпасів.

"Ця гармата прибула сюди в найгіршому стані, який ми коли-небудь бачили. У неї був відсутній весь ствол, а корпус – сильно пошкоджений", – розповів інженер Мірослав Сурованєц, показуючи на відновлену гаубицю "Краб" – одну з 10, відремонтованих за останні місяці.

Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ




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Теги: Польща, ремонт техніки, Україна
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