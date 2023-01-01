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Росія хоче затягнути війну, – Зеленський

Росія хоче затягнути війну, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Росія сподівається затягнути війну.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.

Він додав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у стосунках зі Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.

"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - підкреслив президент.


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Теги: війна, Росія, Україна
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