Росія хоче затягнути війну, – Зеленський

Володимир Зеленський наголошує, що Росія сподівається затягнути війну.



Про це він



"Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.



Він додав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у стосунках зі Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами.



"Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - підкреслив президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українинаголошує, що Росія сподівається затягнути війну.Про це він сказав у своєму відеозверненні."Росія сподівається затягнути війну, виснажувати наші сили. Отже, ми маємо зробити час нашою зброєю. Маємо пришвидшити події, пришвидшувати постачання і відкриття нових потрібних збройних опцій для України", - наголосив Зеленський.Він додав, що цього тижня Україна має вагомі оборонні результати у стосунках зі Сполученими Штатами Америки, Німеччиною, Польщею, Канадою, Бельгією, Норвегією, Італією та іншими країнами."Наступний тиждень маємо зробити не менш сильним для нашої оборони", - підкреслив президент.

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