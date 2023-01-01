На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
Сьогодні, 05:43
У Волинській теробороні служить пан Володимир. Він ніс службу в армії ще з 1987 року. Після вишколу поблизу Ташкента, його відправили в Афганістан, де він виконував завдання у складі спецпризначенців.
Про це інформує Армія України.
Після виведення військ з Афганістану, чоловік звільнився з армії. Надалі працював на заводі, займався підприємництвом, а згодом почав їздити на заробітки за кордон.
В перший день повномасштабного російського вторгнення Володимир пішов добровольцем в тероборону.
«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».
Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти:
«Всі дороги перекриті, а по наших болотах далеко не пролізти. Але в будь-якому випадку, ми зустрінемо противника з гідністю», – каже він.
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Про це інформує Армія України.
Після виведення військ з Афганістану, чоловік звільнився з армії. Надалі працював на заводі, займався підприємництвом, а згодом почав їздити на заробітки за кордон.
В перший день повномасштабного російського вторгнення Володимир пішов добровольцем в тероборону.
«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».
Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти:
«Всі дороги перекриті, а по наших болотах далеко не пролізти. Але в будь-якому випадку, ми зустрінемо противника з гідністю», – каже він.
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