На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО

На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
У Волинській теробороні служить пан Володимир. Він ніс службу в армії ще з 1987 року. Після вишколу поблизу Ташкента, його відправили в Афганістан, де він виконував завдання у складі спецпризначенців.

Про це інформує Армія України.

Після виведення військ з Афганістану, чоловік звільнився з армії. Надалі працював на заводі, займався підприємництвом, а згодом почав їздити на заробітки за кордон.

В перший день повномасштабного російського вторгнення Володимир пішов добровольцем в тероборону.

«Військові навички у мене збереглися, але зараз все зовсім по-іншому, адже впроваджуються натівські стандарти, – розповідає військовий. – Колись було все за шаблоном. Тепер зміни тільки в кращу сторону, бо є можливість самому прийняти відповідне рішення під час бою, а раніше – як сказали, так і має бути».

Нині Володимир захищає кордони на Волинському напрямку і вважає, що тут ворогам не пройти:

«Всі дороги перекриті, а по наших болотах далеко не пролізти. Але в будь-якому випадку, ми зустрінемо противника з гідністю», – каже він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: тероборона, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
Сьогодні, 05:43
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
Сьогодні, 04:15
Військовий резерв України: з чого він складається та кого мобілізують
Сьогодні, 03:00
Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина
Сьогодні, 01:55
Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
Схожі новини
У волинській теробороні служить помічник машиніста, який нещодавно став дідусем У волинській теробороні служить помічник машиніста, який нещодавно став дідусем
12 січень, 13:25
Сюжет про тероборону Волині показали на британському телеканалі «Sky News». ВІДЕО Сюжет про тероборону Волині показали на британському телеканалі «Sky News». ВІДЕО
12 січень, 05:28
Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця Мріє про трьох дітей: історія волинського тероборонівця
11 січень, 08:18
Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО Як волинські тероборонівці облаштовують побут на українсько-білоруському кордоні. ФОТО. ВІДЕО
09 січень, 01:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині служить спецпризначенець, який воював в Афганістані. ВІДЕО
Сьогодні, 05:43
 0
Польща почала масштабну ремонтну операцію для України, – WSJ
Сьогодні, 04:15
 0
Військовий резерв України: з чого він складається та кого мобілізують
Сьогодні, 03:00
 0
Росіяни вдарили по житловому будинку у Харкові: загинула одна людина
Сьогодні, 01:55
 0
Де на Волині не буде світла 30 січня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ
Сьогодні, 00:55
 0
Медіа
відео
1/8