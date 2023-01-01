Abrams приїдуть в Україну наприкінці 2023, – Washington Post





Про це пише The Washington Post у великій статті, присвяченій епопеї з переговорами по "Леопардам", передає



Автори публікації поспілкувалися з великою кількістю чиновників, так чи інакше задіяних у переговорах щодо постачання Україні західних танків. Ті зізналися, що США анонсували поставку "Абрамсів" тільки тому, що інакше Берлін відмовлявся відправляти свої "Леопарди".



Щоб зламати опір Олафа Шольца, Білий дім вирішив оголосити про постачання Києву 31 танка М1А2 Abrams. Однак бойові машини візьмуть не зі складів американської армії, а замовлять у виробника нові.



"Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році", - пише видання.



Таке рішення співрозмовники пояснили тим, що уранова броня є секретною технологією, і Пентагон не хоче, щоб вона потрапила в руки Росії.

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