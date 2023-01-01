Abrams приїдуть в Україну наприкінці 2023, – Washington Post

Abrams приїдуть в Україну наприкінці 2023, – Washington Post
Американські танки Abrams будуть доставлені в Україну наприкінці 2023 або на початку 2024 року, оскільки їх будуть закуповувати з конвеєра.

Про це пише The Washington Post у великій статті, присвяченій епопеї з переговорами по "Леопардам", передає УНІАН.

Автори публікації поспілкувалися з великою кількістю чиновників, так чи інакше задіяних у переговорах щодо постачання Україні західних танків. Ті зізналися, що США анонсували поставку "Абрамсів" тільки тому, що інакше Берлін відмовлявся відправляти свої "Леопарди".

Щоб зламати опір Олафа Шольца, Білий дім вирішив оголосити про постачання Києву 31 танка М1А2 Abrams. Однак бойові машини візьмуть не зі складів американської армії, а замовлять у виробника нові.

"Вони будуть побудовані без захисту з використанням збідненого урану і будуть доставлені наприкінці цього або в наступному році", - пише видання.

Таке рішення співрозмовники пояснили тим, що уранова броня є секретною технологією, і Пентагон не хоче, щоб вона потрапила в руки Росії.

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Теги: Abrams, танки
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так собі відмова щоб затягнути війну
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