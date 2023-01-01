Курс валют у Луцьку 30 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 43.52, а продають за – 43.65.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,28.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 30 січня готівковий курс долара становить 40.32, продають його за 40.45.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 43.52, а продають за – 43.65.Щодо польського злотого, то його купують за 9.22, а продають за 9,28.

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