Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові: загинула жінка

Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові: загинула жінка
Вчора, 29 січня, близько 23:00 ворог завдав по Харкову черговий ракетний удар.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо з ЗРК С-300. Ракета влучила у 4-х поверховий житловий будинок в Київському районі. Зруйновані верхні поверхи та дах будинку, сталася масштабна пожежа. На жаль, загинула літня жінка. Ще 3 мешканців будинку отримали поранення. О 3:20 пожежу було ліквідовано. Рятувальні роботи на місці ще тривають", - йдеться в повідомленні.

Також Синєгубов зазначив, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Під вогнем ворога були Куп'янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Дворічна та інші міста і села. Пошкоджено приватні будинки, магазини, господарчі споруди.
Росіяни вдарили ракетою по житловому будинку у Харкові: загинула жінка


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Теги: Росія, Україна, війна
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