У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО

У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
Майже 30 чоловіків, які нещодавно приєдналися до прикордонної родини присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО

"Весь персонал також вітає побратимів! Впевнені, що кожен з них буде гідним воїном та захисником своєї Батьківщини, і уже зовсім скоро ми відсвяткуємо нашу перемогу", - наголошують у прикордонному загоні.
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО

У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, присяга, прикордонники
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