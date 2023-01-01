У Луцьку склали присягу мобілізовані прикордонники. ФОТО
Сьогодні, 09:42
Майже 30 чоловіків, які нещодавно приєдналися до прикордонної родини присягнули на вірність Українському народові. Зі зброєю в руках один за одним прикордонники проголосили слова військової присяги.
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.
"Весь персонал також вітає побратимів! Впевнені, що кожен з них буде гідним воїном та захисником своєї Батьківщини, і уже зовсім скоро ми відсвяткуємо нашу перемогу", - наголошують у прикордонному загоні.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Урочистості відбулися в управлінні Волинського прикордонного загону. Керівництво привітало військовослужбовців з важливим днем у їхньому житті та побажало витримки, сміливості й мужності. А військовий капелан благословив бійців на легку і безпечну службу та окропив їх освяченою водою.
"Весь персонал також вітає побратимів! Впевнені, що кожен з них буде гідним воїном та захисником своєї Батьківщини, і уже зовсім скоро ми відсвяткуємо нашу перемогу", - наголошують у прикордонному загоні.
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