В бою за Україну загинув Герой з Волині Володимир Фірчук

В бою за Україну загинув Герой з Волині Володимир Фірчук
Поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області 27 січня 2023 року загинув оператор відділення безпілотного авіаційного комплексу, солдат Фірчук Володимир Юрійович, 1994 року народження, з Дубища.

Про це повідомили у Рожищенській громаді.

"Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків. Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 січня по 1 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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