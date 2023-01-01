В бою за Україну загинув Герой з Волині Володимир Фірчук

Фірчук Володимир Юрійович, 1994 року народження, з Дубища.



Про це



"Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків. Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 січня по 1 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області 27 січня 2023 року загинув оператор відділення безпілотного авіаційного комплексу, солдат, 1994 року народження, з Дубища.Про це повідомили у Рожищенській громаді."Молоде життя забрала війна, залишивши назавжди пустку та біль у серці батьків, родичів, друзів, знайомих та земляків. Траур за загиблим Героєм триватиме з 30 січня по 1 лютого включно. Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час і місце поховання Героя повідомлять згодом.

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