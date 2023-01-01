ЗСУ ліквідували за минулу добу ще 490 російських окупантів
Сьогодні, 09:30
Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;
танків - 3201 (+4);
бойових броньованих машин - 6369 (+3);
артилерійських систем - 2196 (+1);
РСЗВ- 453 (+0);
засоби ППО - 221 (+0);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
крилаті ракети - 796 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
спеціальна техніка -199 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:
особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;
танків - 3201 (+4);
бойових броньованих машин - 6369 (+3);
артилерійських систем - 2196 (+1);
РСЗВ- 453 (+0);
засоби ППО - 221 (+0);
літаків - 293 (+0);
гелікоптерів - 284 (+0);
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);
крилаті ракети - 796 (+0);
кораблі / катери - 18 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);
спеціальна техніка -199 (+0).
Дані уточнюються.
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