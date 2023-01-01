​ЗСУ ліквідували за минулу добу ще 490 російських окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.01.23 орієнтовно склали:



особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;



танків - 3201 (+4);



бойових броньованих машин - 6369 (+3);



артилерійських систем - 2196 (+1);



РСЗВ- 453 (+0);



засоби ППО - 221 (+0);



літаків - 293 (+0);



гелікоптерів - 284 (+0);



БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);



крилаті ракети - 796 (+0);



кораблі / катери - 18 (+0);



автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);



спеціальна техніка -199 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України за минулу добу знищили ще 490 роосійських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.особового складу - близько 126650 (+490) осіб ліквідовано;танків - 3201 (+4);бойових броньованих машин - 6369 (+3);артилерійських систем - 2196 (+1);РСЗВ- 453 (+0);засоби ППО - 221 (+0);літаків - 293 (+0);гелікоптерів - 284 (+0);БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1947 (+0);крилаті ракети - 796 (+0);кораблі / катери - 18 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 5041 (+4);спеціальна техніка -199 (+0).Дані уточнюються.

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