На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних 100 доларами

Днями на Волині поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, водій якого перетнув дорожню горизонтальну розмітку 1.3. (Подвійна суцільна), а потім намагався відкупитися.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.Проте під час складання адміністративних матеріалів керманич неодноразово пропонував інспекторам неправомірну вигоду.Громадянина попереджали про кримінальну відповідальність за це, але свої дії він не припиняв та поклав до службового автомобіля патрульних грошові кошти в розмірі 100 доларів.Патрульні склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.