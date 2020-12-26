На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних 100 доларами

На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних 100 доларами
Днями на Волині поліцейські зупинили автомобіль Mercedes, водій якого перетнув дорожню горизонтальну розмітку 1.3. (Подвійна суцільна), а потім намагався відкупитися.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Під час спілкування з водієм охоронці порядку помітили в останнього ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння чоловік відмовився.

Проте під час складання адміністративних матеріалів керманич неодноразово пропонував інспекторам неправомірну вигоду.

Громадянина попереджали про кримінальну відповідальність за це, але свої дії він не припиняв та поклав до службового автомобіля патрульних грошові кошти в розмірі 100 доларів.

Патрульні склали на правопорушника протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп'яніння) КУпАП, а на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: п'яний водій, патрульна, хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Сценаристка «Телебачення Торонто» вирвалася з окупації і створила власне медіа
Як псевдоволонтери наживаються на грошах волинян
«Таке відчуття, що повернувся із концтабору», – спортивний директор «Вереса» про звільненого з полону брата-лучанина
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних 100 доларами
Сьогодні, 11:55
Крала товар у супермаркетах: 30-річну лучанку підозрюють у 8 злочинах
Сьогодні, 11:45
На Волині «накрили» канал розповсюдження наркотиків: затримали 2 «закладчиків» з Київщини. ФОТО
Сьогодні, 11:39
На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко
Сьогодні, 11:32
В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
26 грудень, 2020, 00:36
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 2020, 04:20
За ніч волинські патрульні виявили 8 п'яних водіїв – двоє хотіли відкупитись За ніч волинські патрульні виявили 8 п'яних водіїв – двоє хотіли відкупитись
24 травень, 2020, 21:19
У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських У Луцьку водій без права керування хотів підкупити поліцейських
12 вересень, 2022, 12:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від патрульних 100 доларами
Сьогодні, 11:55
 0
Крала товар у супермаркетах: 30-річну лучанку підозрюють у 8 злочинах
Сьогодні, 11:45
 0
На Волині «накрили» канал розповсюдження наркотиків: затримали 2 «закладчиків» з Київщини. ФОТО
Сьогодні, 11:39
 0
На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко
Сьогодні, 11:32
 0
В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8