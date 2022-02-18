На Волині «накрили» канал розповсюдження наркотиків: затримали 2 «закладчиків» з Київщини. ФОТО





Про це Юрій Крошко.



На місці затримання у них виявили та вилучили понад 2 360 закладок з Альфа PVP, амфетаміном, таблетками наркотичної дії. У подальшому знайдено і заховані раніше понад півтори сотні закладок в різних місцях.



У співпраці з колегами з Київської області затримали і 22-річного координатора вищевказаних «закладчиків»: він також не місцевий, а з м. Фастів.



За місцем його проживання слідчі ГУНП разом з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області провели невідкладний обшук, під час якого знайшли й вилучили запаси наркотичних речовин та засоби для їх фасування й пакування.



Загалом, під час оглядових та обшукових дій вилучили закладок з психотропами й таблеток на понад 3 мільйони гривень за цінами так званого «чорного ринку». Щомісяця фігуранти збували близько 2 тисяч закладок, отримуючи майже мільйон гривень незаконного прибутку.



За цим фактом слідчі ГУНП у Волинській області розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські поліцейські затримали двох жителів Київської області, що забезпечували функціонування одного з телеграм-каналів, через який збували потенційним клієнтам так звані «закладки» з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, залишаючи їх у певних визначених місцях.Про це повідомив начальник ГУНП у Волинській областіНа місці затримання у них виявили та вилучили понад 2 360 закладок з Альфа PVP, амфетаміном, таблетками наркотичної дії. У подальшому знайдено і заховані раніше понад півтори сотні закладок в різних місцях.У співпраці з колегами з Київської області затримали і 22-річного координатора вищевказаних «закладчиків»: він також не місцевий, а з м. Фастів.За місцем його проживання слідчі ГУНП разом з працівниками управління боротьби з наркозлочинністю у Волинській області провели невідкладний обшук, під час якого знайшли й вилучили запаси наркотичних речовин та засоби для їх фасування й пакування.Загалом, під час оглядових та обшукових дій вилучили закладок з психотропами й таблеток на понад 3 мільйони гривень за цінами так званого «чорного ринку». Щомісяця фігуранти збували близько 2 тисяч закладок, отримуючи майже мільйон гривень незаконного прибутку.За цим фактом слідчі ГУНП у Волинській області розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального Кодексу України. Затриманим загрожує позбавлення волі від 6 до 10 років.

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