На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко
Сьогодні, 11:32
На війні із Росією загинув 46-рінчий лучанин Тіщенко Руслан Мирославович.
Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Тіщенко був призваний на військову службу 21 листопада 2022 року до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Василівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.
Тіщенко був призваний на військову службу 21 листопада 2022 року до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.
Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Василівка Донецької області.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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