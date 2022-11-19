На Донбасі загинув лучанин Руслан Тіщенко

Тіщенко Руслан Мирославович.



Про це Ігор Поліщук.



Тіщенко був призваний на військову службу 21 листопада 2022 року до складу військової частини на посаду головного сержанта 3 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону.



Сержант Тіщенко Руслан Мирославович загинув 22 січня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Василівка Донецької області.



Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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