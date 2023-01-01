Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль

Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль
За минулі вихідні волинські рятувальники ліквідували 5 пожеж.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС Волині.

28-29 січня працівники пожежно-рятувальних підрозділів 5 разів виїжджали на гасіння пожеж, що трапилися у Луцькому, Ковельському та Камінь-Каширському районах.

29 січня під час пожежі в квартирі п’ятиповерхівки на вулиці Пирогова у Ковелі бійці ДСНС врятували пенсіонера та евакуювали 18 мешканців будинку, з яких 7 – діти. За попередніми даними, до пожежі призвела необережність з вогнем під час куріння.

Цього ж дня рятувальники 13 ДПРЧ смт Маневичі, а також вогнеборці місцевої пожежної охорони ліквідували пожежу в дерев’яному житловому будинку в селі Градиськ Маневицької громади. Внаслідок пожежі, що, ймовірно, виникла через коротке замикання електромережі, знищена покрівля, пошкоджені стіни, меблі, хатні речі й документи.
Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль

Обідньої пори горів цегляний гараж у селі Веселе Торчинської громади. Пожежа ліквідована силами рятувальників 20 ДПРП смт Торчин та працівників місцевої пожежної охорони села Білостік. Імовірно, займання сталося через недоліки конструкції нагрівальних печей і димарів.

О 15:30 рятувальники 3 ДПРЧ ліквідували пожежу легкового автомобіля, що загорівся на вулиці Шилокадзе у Рожищі. Горіння, за попередніми даними, спричинене коротким замиканням електричної системи автомобіля.
Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль
Пожежі на Волині: горіли будинок, гараж та автомобіль

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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