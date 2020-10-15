У двох волинян знайшли набої та гранату. ФОТО
Сьогодні, 10:55
У суботу, 28 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 36-річного жителя Ковельського району поліцейські виявили та вилучили корпус гранати РГД-5 із запалом та 5 набоїв калібру 5,45 мм.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Цього ж дня у 49-річного жителя Горохова правоохоронці вилучили 96 набоїв калібру 5,45 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліція Волині нагадує: особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Цього ж дня у 49-річного жителя Горохова правоохоронці вилучили 96 набоїв калібру 5,45 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.
Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Поліція Волині нагадує: особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
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