У двох волинян знайшли набої та гранату. ФОТО

У суботу, 28 січня, під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання 36-річного жителя Ковельського району поліцейські виявили та вилучили корпус гранати РГД-5 із запалом та 5 набоїв калібру 5,45 мм.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Цього ж дня у 49-річного жителя Горохова правоохоронці вилучили 96 набоїв калібру 5,45 мм. Боєприпаси чоловік зберігав у будинку за місцем проживання.Усе вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.За фактом незаконного поводження з боєприпасами слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Поліція Волині нагадує: особа, яка добровільно видасть органам влади незаконні зброю та боєприпаси, звільняється від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.