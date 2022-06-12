Новачкам щастить: історії п’ятьох людей, що виграли у лотерею з першої спроби





Подарунок на день народження: $1000 щотижня



Ця історія стала майже хрестоматійною: у 2018 році Чарлі Лагард, мешканка Квебеку (Канада), під час святкування свого 18-річчі вперше у житті придбала білет миттєвої національної лотереї за $4. Дівчині неймовірно пощастило: сума виграшу склала один мільйон доларів. Або, згідно з умовами розіграшу, 1000 доларів щотижня до кінця життя. Сама переможниця неодноразово зазначала, що великі гроші її лякають, тож обрала саме щотижневу виплату виграшу. Якщо припустити, що виграш виплачуватимуть понад 50 років, дівчина здобула джекпот майже у три мільйони канадських доларів.



Молодість починає та виграє



Джейн Парк увійшла в історію як наймолодша щасливиця Британії – у 2013 році дівчина з Единбурга, якій на той момент виповнилося лише 17 років, вперше придбала білет лотереї EuroMillions. І виграла один з головних призів – мільйон фунтів. Щоправда, Джейн, на відміну від тисяч інших щасливців, обрала специфічний шлях – «зірки» соцмереж. Усі її інтерв’ю були сповнені протиріч, чимало разів вона звинувачувала в усіх життєвих негараздах саме виграш. Однак локальні медіа, що стежиили за долею переможниці, висловлюють дещо іншу зважену думку.



День Подяки на $90 мільйонів



Ліза Кван, що мешкає у Вашингтоні, цуралась не лише ігор та розіграшів, але навіть офіційних інструментів на кшталт державних лотерей. Однак під час покупок перед Днем Подяки, що є одним з найважливіших американських свят, вона вирішила вчинити як і багато інших – тобто додати лотерейні білети для себе та чоловіка до списку святкових покупок. Результат виявився абсолютно приголомшливим – джекпот у 90 000 000 доларів.



Дружня порада «на мільйон»



Скайлар Урен із Пенсільванії багато чого спланувала у своєму житті, але брати участь у лотереї у список планів не входило. Проте одного разу 23-річна дівчина дослухалася жартівливих порад друзів та й вперше у житті придбала декілька скретч-білетів миттєвої лотереї Powerball. Як можна здогадатися, далі було вже не до жартів – один з білетів винагородив дівчину призом у мільйон доларів. Щоправда, історія замовчує, чи перепало з виграшу щось друзям, які дали цінну пораду.



Філіжанка кави, що здобула 500 000 грн



І найсвіжіший приклад, що трапився вже в Україні цього року. Йдеться про 20-річного волинянина, що мешкає у селищі неподалік Торчина, і ніколи не намагався спіймати удачу. Але одного разу, вертаючись додому, завітав до супермаркету «Сім23» випити кави, як це робив зазвичай. Чи то брак дозвілля, чи просто так склалися зірки на небі, але



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