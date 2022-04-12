Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу





Про це йдеться на



Участь у чемпіонаті приймали 16 країн.



Волинські спортсмени здобули два золота, срібло та бронза.



Без жодної поразки провели поєдинки Анастасія Коновальчук, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, та Котяй Сергій, Костюк Назар став віце чемпіоном, Хвищук Богдан - Бронзовий призер.



Тренує команду Заслужений тренер України Микола Мордик.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Спортсмени з Волині у складі збірної України приймали участь у міжнародному турнірі з французького боксу Budapest OPEN, який відбувся в Будапешті (Угорщина) і стали чемпіонами.Про це йдеться на сайті ЛНТУ.Участь у чемпіонаті приймали 16 країн.Волинські спортсмени здобули два золота, срібло та бронза.Без жодної поразки провели поєдинки, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, тастав віце чемпіоном,- Бронзовий призер.Тренує команду Заслужений тренер України

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