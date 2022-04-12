Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу

Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу
Спортсмени з Волині у складі збірної України приймали участь у міжнародному турнірі з французького боксу Budapest OPEN, який відбувся в Будапешті (Угорщина) і стали чемпіонами.

Про це йдеться на сайті ЛНТУ.

Участь у чемпіонаті приймали 16 країн.

Волинські спортсмени здобули два золота, срібло та бронза.
Волиняни стали чемпіонами міжнародного турніру з французького боксу

Без жодної поразки провели поєдинки Анастасія Коновальчук, асистент кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я ЛНТУ, та Котяй Сергій, Костюк Назар став віце чемпіоном, Хвищук Богдан - Бронзовий призер.

Тренує команду Заслужений тренер України Микола Мордик.

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Теги: Волинь, бокс, чемпіони
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