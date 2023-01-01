Скільки парафій УПЦ перейшло до ПЦУ на Волині впродовж 2022 року





Про це



Найчастіше минулого року парафії УПЦ переходили у колишніх Луцькому та Рожищенському районах: по 10 релігійних громад. Найменше – у колишньому Іваничівському (2 парафії), Горохівському (2 парафії) та Турійському (3 парафії) районах.



Взагалі не було переходів минулоріч до Православної церкви України у колишніх Ратнівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Старовижівському, Любешівському та Любомльському районах.



Не обійшлося і без скандалів. У селі Баїв Луцького району прихожанам храму Успіння Пресвятої Богородиці довелося «відбиватися» від прихильників московського патріархату, аби громада змогла виявити волю щодо переходу до ПЦУ. Попри крики та мало не бійки, це вдалося, щоправда настоятель лишився в УПЦ.



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У селі Рудня Рожищенського району прихильники Української православної церкви ініціювали шарпанину і навіть покусали опонентів.



У селі Пальче попри одноголосне бажання громади перейти до ПЦУ, священник категорично не підтримав своїх прихожан. «Ви шо здуріли чи шо? Шо в Тамбов поїду чи шо? В нас українська церква з 90-го року, щоб ви знали», – звернувся тоді до людей настоятель Свято-Покровського храму Петро Муляр. Він відмовився передати ключі від храму і людям довелося зрізати замки на дверях церкви.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 41 парафія Української православної церкви (МП) на Волині у 2022 році прийняла рішення про перехід до Православної церкви України і повністю, або майже завершила усі юридичні процедури. У 2021 році вдесятеро менше громад УПЦ перейшли до лона ПЦУ – 4. А от у 2019 році до ПЦУ перейшла рекордна кількість парафій – 86.Про це «Силі правди» стало відомо із відповіді Волинської обласної державної адміністрації на запит.Найчастіше минулого року парафії УПЦ переходили у колишніх Луцькому та Рожищенському районах: по 10 релігійних громад. Найменше – у колишньому Іваничівському (2 парафії), Горохівському (2 парафії) та Турійському (3 парафії) районах.Взагалі не було переходів минулоріч до Православної церкви України у колишніх Ратнівському, Камінь-Каширському, Шацькому, Старовижівському, Любешівському та Любомльському районах.Не обійшлося і без скандалів. У селі Баїв Луцького району прихожанам храму Успіння Пресвятої Богородиці довелося «відбиватися» від прихильників московського патріархату, аби громада змогла виявити волю щодо переходу до ПЦУ. Попри крики та мало не бійки, це вдалося, щоправда настоятель лишився в УПЦ.У селі Рудня Рожищенського району прихильники Української православної церкви ініціювали шарпанину і навіть покусали опонентів.У селі Пальче попри одноголосне бажання громади перейти до ПЦУ, священник категорично не підтримав своїх прихожан. «Ви шо здуріли чи шо? Шо в Тамбов поїду чи шо? В нас українська церква з 90-го року, щоб ви знали», – звернувся тоді до людей настоятель Свято-Покровського храму Петро Муляр. Він відмовився передати ключі від храму і людям довелося зрізати замки на дверях церкви.

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