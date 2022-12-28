В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми
Сьогодні, 11:26
Споживання електроенергії збільшилось, що є характерним для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі значний.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укренерго.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі аварійні відключення не застосовувалися. Але при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування.
Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.
Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.
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Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укренерго.
До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі аварійні відключення не застосовувалися. Але при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування.
Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.
Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.
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