В «Укренерго» розповіли про стан енергосистеми





Про це повідомили на фейсбук-сторінці



До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі аварійні відключення не застосовувалися. Але при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування.



Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.



Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Споживання електроенергії збільшилось, що є характерним для початку робочого тижня. Дефіцит в енергосистемі значний.Про це повідомили на фейсбук-сторінці Укренерго До всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Наразі аварійні відключення не застосовувалися. Але при перевищені лімітів в регіонах можливо їх застосування.Триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня.Декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.

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