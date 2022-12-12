Крала товар у супермаркетах: 30-річну лучанку підозрюють у 8 злочинах

Крала товар у супермаркетах: 30-річну лучанку підозрюють у 8 злочинах
У Луцьку затримали жінку за підозрою у вчиненні низки майнових злочинів. Перебуваючи у приміщеннях супермаркетів, вона брала з полиць товар, не розраховувалась за нього та покидала приміщення.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Її зафіксували камери відеоспостреження. Дільничні офіцери поліції встановили, що це 30-річна жителька Луцька. Жінку затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

До слова, влітку вона вже потрапляла до рук правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів. Тоді їй повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – домашній арешт. Однак, перебуваючи під домашнім арештом, вона продовжувала скоювати крадіжки. Нині вона обґрунтовано підозрюється у вчиненні щонайменше восьми кримінальних правопорушень.

За усіма фактами тривають досудові розслідування, розпочаті за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, за це їй загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років.



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Теги: злодійка, Луцьк, супермаркет
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