На Волині під час пожежі загинув чоловік

На Волині під час пожежі загинув чоловік
За минулу добу волинські рятувальники ліквідували 3 пожежі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

19 січня о 8:46 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в с. Ясенівка Луцького району. На місці працювали вогнеборці 3 ДПРЧ селища Дубище та МПО с. Ясенівка. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1940 р.н. О 9:47 вдалося ліквідувати вогонь, який охопив будинок. Загалом на гасіння подали 2 водяних стволи.
Причина пожежі: необережність під час куріння.

О 12:54 рятувальники 9-ї ДПРЧ міста Горохів та МПО с. Мар'янівки за допомогою 3-х водяних стволів в складі ланки ГДЗС приборкали займання двоповерхового житлового будинку в селі Борочиче Луцького району.

Причина пожежі: недолік конструкцій, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

О 20:49 відділення 22 ДПРП м. Берестечко та МПО с. Сенкевичівка Луцького району ліквідували загоряння легкового автомобіля в с. Колодяжне Луцького району. На гасіння використали один ручний ствол.

Причина пожежі: несправність електричної системи.

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Теги: Луцьк, рятувальники, пожежа
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